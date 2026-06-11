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"Senin Gözünden Türkeli" Fotoğraf Yarışması

'Senin Gözünden Türkeli' Fotoğraf Yarışması
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Sinop Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Senin Gözünden Türkeli' liseler arası fotoğraf yarışmasında Mimar Sinan MTAL öğrencisi Nisanur Özdemir birinci oldu. Özdemir, Çanakkale gezisi ödülü kazandı.

Sinop Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkeli Eğitim ve Kültür Günleri kapsamında düzenlenen "Senin Gözünden Türkeli" Liseler Arası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Yarışmada, ilçenin tarihi, kültürel, doğal ve sosyal değerlerini fotoğraf kareleriyle yansıtan öğrenciler arasında yapılan değerlendirme sonucunda, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencisi Nisanur Özdemir, birincilik elde etti.

Başarısıyla dikkat çeken Özdemir, ödül olarak Ekim ayında gerçekleştirilecek Çanakkale gezisine katılma hakkı kazandı. Okul yönetimi, öğrenciyi tebrik ederek yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile öğretmenlere teşekkür etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİlknur Atıcı:

çok güzel bi yarışma olmuş vallaha, Nisanur tebrik ederim başarılı çalışması için, böyle etkinlikleri yapan Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ne kadar güzel çalışıyor, gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkartması lazım

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Haber Yorumlarıİlknur Celik:

bi fotoğraf yarışması yapılmış hemen haberi tüm platform da gösteriyorlar oysa çok daha önemli konular var ama neyse

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Haber YorumlarıTuna Dalici:

ya böyle yarışmalarla çocuklara ne kazandırıyoruz gezi ödülü vermektense parasını verseniz keşke ekonomi bu hale gelince içimiz yanıyo

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