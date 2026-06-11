'Senin Gözünden Türkeli' Fotoğraf Yarışması

Sinop Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkeli Eğitim ve Kültür Günleri kapsamında düzenlenen "Senin Gözünden Türkeli" Liseler Arası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Yarışmada, ilçenin tarihi, kültürel, doğal ve sosyal değerlerini fotoğraf kareleriyle yansıtan öğrenciler arasında yapılan değerlendirme sonucunda, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencisi Nisanur Özdemir, birincilik elde etti.

Başarısıyla dikkat çeken Özdemir, ödül olarak Ekim ayında gerçekleştirilecek Çanakkale gezisine katılma hakkı kazandı. Okul yönetimi, öğrenciyi tebrik ederek yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile öğretmenlere teşekkür etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı