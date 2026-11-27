Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen), uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarından kaynaklanan eğitim öğretim tazminatlarının emekli maaşı ve ikramiyesi hesaplamalarına yansıtılması talebiyle iki üyesi adına dava açtı.

Türk Eğitim-Sen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarının emeklilik döneminde mali haklara yansıtılmaması nedeniyle hukuk mücadelesi başlattı. Sendika, emekli ve görevde bulunan iki üyesi adına açtığı davalarda eğitim öğretim tazminatlarının emekli keseneğine esas kazanç matrahına dahil edilmesini ve emekli maaşı ile ikramiye hesaplamalarına yansıtılmasını talep etti.

Türk Eğitim-Sen tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, öğretmenlik mesleğinin öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluştuğu, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını elde edenlere ise eğitim öğretim tazminatı ödendiği hatırlatıldı. Ancak söz konusu tazminatların emekli keseneği primine esas kazanç matrahının hesabında dikkate alınmadığı belirtilerek, bu durumun öğretmenlerin emeklilik dönemindeki mali haklarını olumsuz etkilediği ifade edildi. Açıklamada, eğitim öğretim tazminatlarının emekli keseneği hesabına dahil edilmemesi nedeniyle emekli aylığı ve ikramiyelerinin düşük hesaplandığına dikkat çekilerek, çalışan öğretmenlerle emekli öğretmenler arasındaki gelir farkının da ciddi oranda arttığı kaydedildi. Diğer kamu görevlilerinin emekliliklerinde kazandıkları en üst unvan ve rütbeleri üzerinden maaş alabildiği belirtilen açıklamada, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip öğretmenlerin ise emeklilikte yalnızca öğretmen statüsünde değerlendirildiği vurgulandı. Bu durumun kazanılmış kariyer basamaklarını ve mesleki kıdemi emeklilik döneminde işlevsiz hale getirdiği ifade edildi.

Sınav, hizmet süresi ve mesleki eğitim gibi kriterler yerine getirilerek kalıcı şekilde elde edilen unvanların mali getirilerinin yalnızca aktif çalışma dönemiyle sınırlandırılmasının kazanılmış hakları zedelediği belirtilen açıklamada, sendikanın hukuki girişimlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Türk Eğitim Sen olarak emekliye ayrılan bir üyemiz ve aktif olarak görevde olan bir üyemiz adına açtığımız davalarda, eğitim öğretim tazminatının emekli keseneği primine esas kazanç matrahının tespitinde dikkate alınması ve emeklilik haklarına (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) yansıtılması hususunda yapılan başvuruların reddine dair işlemlerin iptalini talep ettik."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı