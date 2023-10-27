Türk Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Türk Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla program düzenledi. Diyarbakır'da yapılan etkinliklerde Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Ahmet Bürhan, Cumhuriyet'in önemini vurguladı ve milli egemenlik ve milli bekayı koruma sözü verdi.

Hakkari'de Türk Eğitim-Sen Şubesi öncülüğünde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

Sendika binasından Hakkari Valiliği önüne kadar yürüyen sendika üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Hakkari Şube Başkanı Şükrü Gürses, Cumhuriyet'in 100. yılına gurur ve heyecanla kavuştuklarını söyledi.

Türk milletinin en güzide ve en muazzam eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yaşında olduğunu belirten Gürses, şunları kaydetti:

"Devletimiz, milli egemenliğimiz, milli irademiz, milli bekamız daim olsun. Türkiye Cumhuriyeti ülküsü, adanmışların, irade gösterenlerin ve inançla harekete geçenlerin şuuru ve muazzam mücadelesiyle yükselmiş, kurtarıcı ve kurucu iradenin hür, müstakil, tam bağımsız ve millet egemenliğine dayanan bir devlet yönetimi anlayışıyla kurumsallaşmış, milli egemenliğin ve milli bekanın üzerinde hiçbir otoriteyi tanımadığının tüm cihana gösterildiği bir duruşla perçinlenmiş ve bugünlere gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, mazlum milletlere emsal olan muhteşem bir mücadelenin zafer tacıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin yüksek şuurunun, engin iradesinin, kutlu kudretinin şeref nişanesidir."