Türk Eğitim-Sen'den Cumhuriyetle Başaran Kadınlar Forumu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Cumhuriyetle Başaran Kadınlar Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde kadınların temel güç kaynağı olacağını belirtti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 21'inci yüzyılın Türk asrı olacağına yürekten inandığını belirterek, "Cumhuriyetin kuruluşunda olduğu gibi Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde de temel güç kaynağımız yine kadınlarımız olacaktır." dedi.

Türk Eğitim-Sen tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla bir otelde, "Cumhuriyetle Başaran Kadınlar Forumu" düzenlendi.

Geylan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin aziz milletin tarihe vurduğu silinmez bir mühür olduğunu, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve annesi Zübeyde Hanım'ı minnet ve dualarla andıklarını vurguladı.

Cumhuriyetin kadınların emeğiyle kurulduğuna dikkati çeken Geylan, kadınların, Türk Yüzyılı'na ilerlerken aziz milletin yüksek şuurunu, kahraman Türk kadınının kadim geleneğini, ferasetini, cesaretini, bilgeliğini yaşatmaya devam ettiğini ifade etti.

"21'inci yüzyıl Türk asrı olacak"

Bununla iftihar ettiklerinin altını çizen Geylan, "Yürekten inanıyorum ki 21'inci yüzyıl Türk asrı olacaktır. Aynen Cumhuriyetin kuruluşunda olduğu gibi Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde de temel güç kaynağımız yine kadınlarımız olacaktır." diye konuştu.

Geylan, "Genç Cumhuriyeti eğitimden, ekonomiye, siyasetten, sanata, spora, edebiyata hayatın tüm alanlarına sirayet ederek güçlendiren, daha büyük, daha güçlü, daha istikrarlı bir Türkiye ülküsünü hakikate götüren kadınların varlıkları, mücadeleleri ve zaferleri asla görmezden gelinemez." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın Komisyonları Genel Koordinatörü Serap Gül de yüksek şuurun, haklı mücadelenin, kutlu zaferin simgesi Cumhuriyetin ilelebet var olması temennisinde bulunarak, Türkiye'nin aydınlık yarını için hep birlikte çalışmaya devam edileceğini belirtti.

Gül, Filistin ve İsrail arasında uzun süredir devam eden çatışmaların son bulması çağrısını yaparak, "Bu artık öyle bir hal aldı ki soykırım boyutunda. İsrail'i şiddetle kınıyoruz. Masum, mazlum insanlara, kadınlara, çocuklara yapılan hunharca saldırıya, ölümlere dur diyoruz. Ülkemizin Filistin halkına yapılan zulümde elinden geleni yapacağını biliyoruz." diye konuştu.