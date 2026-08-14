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Turgutreis'e Hayırsever Eliyle 6 Sınıflı Anaokulu

Turgutreis'e Hayırsever Eliyle 6 Sınıflı Anaokulu
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisli 7 bin metrekarelik alan üzerine 6 sınıflı anaokulu yapılacak. Protokol, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ile hayırsever iş insanı İzzet Garih arasında imzalandı. Vali Akbıyık, eğitim yatırımlarının önemine vurgu yaparak projenin bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde yapılacak 6 sınıflı anaokulu için protokol, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ile hayırsever iş insanı İzzet Garih arasında imzalandı.

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi, yeni bir eğitim yatırımına kavuşuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisli 7 bin metrekarelik alan üzerinde yapılacak 6 sınıflı anaokulunun inşası için hazırlanan protokol, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve hayırsever iş insanı İzzet Garih tarafından imza altına alındı.

Protokol imza töreninde konuşan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, eğitim yatırımlarının çocukların geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirtti. Turgutreis'te hayata geçirilecek anaokulunun, çocukların eğitimine ve gelişimine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Vali Akbıyık, projenin bölgenin eğitim altyapısının güçlendirilmesine de katkı sunacağını söyledi.

Vali Akbıyık, eğitim altyapısının geliştirilmesine sağladığı değerli katkılar nedeniyle hayırsever iş insanı İzzet Garih'e teşekkür ederek, yapılacak anaokulunun Turgutreis, Bodrum ve Muğla için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

7 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek 6 sınıflı anaokulunun tamamlanmasıyla birlikte Turgutreis'te okul öncesi eğitim kapasitesinin artırılması ve bölgedeki çocuklara daha nitelikli eğitim ortamı sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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