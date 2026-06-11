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Turgutlu'da "Farklılıklarımla Öğreniyorum" projesi kapsamında öğrenci şenliği düzenlendi

Turgutlu'da 'Farklılıklarımla Öğreniyorum' projesi kapsamında öğrenci şenliği düzenlendi
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Manisa Turgutlu'da 'Farklılıklarımla Öğreniyorum' projesi kapsamında düzenlenen öğrenci şenliğinde özel ihtiyaçlı çocuklar eğlenceli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen "Farklılıklarımla Öğreniyorum" projesi kapsamında Albayrak 100. Yıl Özel Eğitim Anaokulu'nda düzenlenen öğrenci şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Özel ihtiyaçlı öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, eğitim süreçlerini desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler birbirinden eğlenceli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Şenlik boyunca çocukların mutluluğu ve heyecanı yüzlerine yansırken, veliler ve davetliler de etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Programa Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer, İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit, Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hilmi Güleç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlikte, özel ihtiyaçlı bireylerin eğitim hayatına ve toplumsal yaşama aktif katılımının büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek, bu alanda yürütülen projelerin hem çocukların gelişimine hem de toplumda farkındalık oluşmasına önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

"Farklılıklarımla Öğreniyorum" projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtilirken, özel ihtiyaçlı bireylerin eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve sosyal hayata daha güçlü şekilde katılımlarının sağlanması için çeşitli etkinliklerin sürdürüleceği kaydedildi.

Şenlik, öğrencilerin hazırladığı etkinlikler ve çeşitli oyunlarla devam ederken, günün sonunda çocuklar unutulmaz bir gün yaşamanın mutluluğunu yaşadı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMücella Gümüşay:

güzel güzel ama bu etkinliklerin maliyeti kimin cebinden çıkıyo masraf basını da bir gün düşünsek

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Haber YorumlarıEmre Tek:

yine aynı konuyu konuşuyo hepsi şenlik şenlik diye ama sonra bu çocukların eğitimine kaynak bulunmuyor mu hani basında gösterim önemli ama para nereye harcanıyor ya

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Haber YorumlarıMiraç Gülgün:

çok güzel bir çalışma bu turgutlu'da yapılanlar bize benzer şeyler yapılsa buraya da fayda verirdi vakıflar ve özel eğitim kurumları gerçekten önemli işler yapıyor

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