Turgut Tunçalp, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı, Beril Pozam ve Öznur Serçeler'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor. Son olarak Teşkilat'ta oynayan Turgut Tunçalp, dizinin kadrosuna katılıyor.

ÖZEL HAYATIYLA DİKKAT ÇEKECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Turgut Tunçalp dizide Buse Buçe Kahraman'ın oynadığı Pelin'in dayısını oynayacak. Tunçalp, mafyatik duruşu ve ilginç özel hayatıyla diziye çok etkili bir soluk getirecek. Tunçalp'in yanı sıra oyuncu Sema Gültekin de kadroya dahil oldu. Yalı Çapkını'nda dayının kızı Pırıl'ı ise Büşra Alnıtemiz oynuyor. Alnıtemiz, dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Öte yandan oyuncu Sema Gültekin de ilerleyen bölümlerde diziye dahil olacak.

Büşra Alnıtemiz

Sema Gültekin