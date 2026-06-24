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TÜBİTAK destekli STEM Projesi Niğde'de hayata geçiriliyor

TÜBİTAK destekli STEM Projesi Niğde'de hayata geçiriliyor
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TÜBİTAK 4004 programı kapsamında desteklenen 'Doğada Stratejilerle STEM Temelli Problem Kurma' projesi, Türkiye'nin farklı illerinden 30 öğrenciyi Niğde'de bir araya getiriyor. Öğrenciler doğada STEM çalışmaları yaparak problem çözme becerilerini geliştirecek.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı'nın 19. çağrı döneminde desteklenmeye hak kazanan projeler arasında yer alan 'Doğada Stratejilerle STEM Temelli Problem Kurma: Bir Sorum Var!' isimli proje, 30 öğrenciyi bir araya getiriyor.

Türkiye genelinden yapılan 570 proje başvurusu arasından seçilen ve destek almaya hak kazanan 93 projeden biri olan çalışma, öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Proje, Niğde Ölçme Değerlendirme Merkezi'nde görev yapan Tuğba Alagöz'ün yürütücülüğünde; Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Dr. Gülşah Saltık Ayhanöz ile Erdem Boduroğlu uzmanlığında yürütülüyor. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin farklı illerindeki devlet okullarında öğrenim gören 30 öğrenci bir araya geliyor. Öğrencilerin doğa ile iç içe bir ortamda STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) temelli çalışmalar yapacağı projede, matematiksel problem kurma stratejileri kullanılarak farklı düşünme, araştırma ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Doğa temelli uygulamalarla zenginleştirilen proje süresince öğrenciler, karşılaştıkları gerçek yaşam durumlarını analiz ederek bilimsel yöntemlerle çözüm üretme ve kendi problemlerini oluşturma deneyimi yaşayacak. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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