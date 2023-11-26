Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Cumhuriyet'in 100. Yılına Fidan Dikme Töreni

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidan dikme töreni düzenlendi. Fakülte bahçesinde gerçekleşen etkinlikte 10 ıhlamur fidanı toprakla buluşturuldu.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidan dikme töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakülte bahçesinde düzenlenen etkinlikte 10 ıhlamur fidanı toprakla buluşturuldu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu ve Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Daniş Baykan, Cumhuriyet'in 100. yılını coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Çöp konteynerleri yenilendi

Keşan ilçesinde çöp konteynerleri yenilendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin Keşan'ın örnek ilçe olması için durmaksızın çalıştığı belirtildi.

Ekiplerin ilçenin her noktasını tertemiz yapmak için çaba harcadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha temiz ve sağlıklı bir Keşan için sokak sokak çalışmaya devam ediyoruz. Eskiyen çöp konteynerlerinin tamirini yaparken artık ömrünü tamamlamış olanları ise yenileriyle değiştiriyoruz. Hem çevremizde temizliği sağlıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz."

Helvacıoğlu'ndan TREDAŞ'a ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, TREDAŞ Keşan İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette, TREDAŞ ve belediye iş birliğinde vatandaşa yararlı çalışmaların ortaya konulduğunu belirtti.

Ekiplere çalışmalarında başarı dileyen Helvacıoğlu, belediye ile kurumlararası iş birliğinin güçlenerek devam ettiğini kaydetti.

Ziyarette, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan ve partililer yer aldı.