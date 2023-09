Trabzon'da Adalet Akademisi tarafından eğitim başladı

Trabzon'da, Türkiye Adalet Akademisi tarafından ceza adalet sisteminin güçlendirilmesi ve yargı mensuplarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerinin önlenmesi konusunda kapasitelerinin arttırılması hedefiyle "Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar" ve "Özgürlük ve Güvenlik Hakkı" konulu eğitim başladı.

Trabzon'da bir otelde gerçekleşen meslek içi eğitim seminerine Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Yargıtay Üyesi Beytullah Metin, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akdoğan, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin, çevre illerden gelen hakimler ve savcılar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir, Adalet Akademisi olarak görevi başındaki yaklaşık 24 bin hakim ve savcıya her konuda eğitimler verdiklerini belirterek, "Bugün burada Trabzon'da gerçekten 120 hakim ve savcı meslektaşımızla gerçekleştireceğimiz özgürlük güvenlik hakkı ve gerekçeli karar hakkına yönelik Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki konuların anlaşılmasına, uygulamada kullanılmasına yönelik eğitim programlarını gerçekleştiriyoruz. Avrupa Konseyi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz cezalar sisteminin güçlendirilmesi ve insan hakları uygulamalarının etkinleştirmesine yönelik bir projemiz var. Bu proje kapsamında bugün burada 15. eğitim programındayız. Geçen yıl mayıs ayında eğitici eğitimi ile başlayan süreçte yaklaşık bir yıllık sürede bin 764 hakim ve savcıya yönelik meslek içi eğitim gerçekleştirdik. Gerçekten bu eğitim programları hakim ve savcılar açısından çok verimli geçmekte ve sonrasında adliyeleri bizzat ziyaret ettiğimizde meslektaşlarımızın özellikle gerekçeli karar ve özgürlük ve güvenlik hakkı konularında uygulamadaki faaliyetlerine de yansıdığını görmekteyiz. Bu eğitimlerin verimli olması da bizleri mutlu etmektedir. Adalet Akademisi olarak biz görevi başındaki yaklaşık 24 bin hakim ve savcıya her konuda eğitimler vermekteyiz. İstedikleri her alanda, özellikle uzaktan eğitim de dahil olmak üzere dört farklı eğitim konseptinde çalışmalar sürdürüyoruz. Bugün de burada iki gün sürecek bir eğitim faaliyeti olacak. İnsan hakları konusunda, özellikle gerekçeli karar yazma ve özgürlük ve güvenlik konusunda meslektaşlarımızın farkındalığını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ise yaptığı konuşmada, "Bu iki konuda meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi, kapasitelerinin artırılması, uygulamadaki eksiklerinin giderilmesi ile hem ceza adalet sistemimiz güçlenecek hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi'nin ihlallerinin önüne geçilecektir. Ceza hukuku yargı kararlarının gerekçeli olması hem davanın taraflarının bu kararları anlamasını ve benimsemesini, hem yargısal denetimi kolaylaştıracak, hem de bu kararları etkili kılacaktır. Toplumun adalete olan güveni de artacaktır" diye konuştu.

"Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar" ve "Özgürlük ve Güvenlik Hakkı" konulu eğitim yarın yapılacak çalışmalar ile sona erecek. - TRABZON