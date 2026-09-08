Tokat’ta 190 hafız dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Tokat'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 190 öğrenci Umre ile ödüllendirildi. Öğrenciler, Tokat Havalimanı'ndan düzenlenen direkt uçuşla Medine'ye uğurlandı. Ailelerin de katıldığı uğurlama töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Tokat Valiliği, Tokat İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Tokat Şubesi iş birliğiyle yürütülen "Hafız Oluyorum, Umreye Gidiyorum" Projesi kapsamında 190 hafız, kutsal topraklara gönderildi. Tokat Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama programına hafızların aileleri, yakınları, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından tören alanında bir araya gelen hafızlar, yakınlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı. Bazı ailelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Programın ardından işlemlerini tamamlayan 190 hafız, Tokat Havalimanı'ndan gerçekleştirilen direkt uçuşla Medine'ye hareket etti. Hafızlar, umre ibadetini yerine getirdikten sonra yurda dönecek.

Program hakkında bilgi veren Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğü olarak bundan birkaç sene önce bir karar aldık. Hafızlık belgesi alan tüm öğrencilerimizi Kur'an-ı Kerim'in vahyolunduğu o topraklara göndermeyi istedik. Bugün burada 2025 yılının son döneminde ve 2026 yılında hafız olmuş evlatlarımızı, öğrencilerimizi kutsal topraklara gönderiyoruz. Bu öğrencilerimiz bütün insanlığın zifiri karanlıkta boğuştuğu bu dönemde kötülükler, yanlışlar ve bütün isyanlarla birlikte bu çocukları yürüyen Kur'an olarak adeta tekrar memleketlerine dönecekler. Amacımız bu çocuklarımızı teşvik etmekti. Her sene hafız sayısı artıyor" dedi.

Hafızlık belgesini hak kazanan çocuklar ise Peygamber efendimizin çocukluğunun geçtiği topraklara çocuk yaşta gittikleri için mutlu oldukların söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı