Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 31. kuruluş yıl dönümü anısına hatıra pulu bastırıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), kuruluşunun 31. yıl dönümü anısına Tokat PTT Baş Müdürlüğü tarafından hatıra pulu bastırdı. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a 9 farklı hatıra pulu takdim edildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından kuruluşunun 31'inci yıl dönümü anısına hatıra pulu bastırıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1992'de kurulan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 31'inci kuruluş yıl dönümü anısına Tokat PTT Baş Müdürlüğü tarafından hatıra pulu bastırıldı.

TOGÜ'ye ait görsellerin bulunduğu birbirinden farklı 9 hatıra pulu, Tokat PTT Baş Müdürü Muhterem Demir, PTT İdari ve Mali İşler Birimler Müdürü Mustafa Ödübek, PTT İşletme Müdürü Arzu Avcı ve PTT Pazarlama Personeli Güzin Ayata Topal tarafından TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a takdim edildi.