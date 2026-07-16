TOGÜ'den yaşam boyu öğrenmeye güçlü katkı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOGÜSEM), son üç yılda düzenlediği 178 eğitim programında 5 bin 37 katılımcıya ulaşarak yaşam boyu öğrenme alanındaki çalışmalarını başarıyla sürdürdü.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), eğitim-öğretimin yanı sıra yaşam boyu öğrenme alanındaki çalışmalarıyla da topluma değer katmaya devam ediyor. TOGÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOGÜSEM), bireylerin ve kurumların gelişimini desteklemek, bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve mesleki becerilerini artırmak amacıyla yürüttüğü eğitim faaliyetleriyle son üç yılda önemli bir başarı grafiği yakaladı. Çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarına hitap eden eğitim programlarıyla hizmet veren TOGÜSEM, 2023-2025 yılları arasında düzenlediği 178 eğitim faaliyeti, 4 bin 594 saat eğitim ve 5 bin 37 katılımcı ile yaşam boyu öğrenme misyonunu başarıyla sürdürüyor. TOGÜSEM, hem üniversite içinden hem de dışından katılımcılara yönelik zengin içerikli eğitim programlarıyla hizmet veriyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarına hitap eden merkez; mesleki gelişim, kişisel gelişim ve kurumsal ihtiyaçlara yönelik eğitimlerle bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Katılımcı odaklı yaklaşımıyla eğitim programlarını sürekli çeşitlendiren TOGÜSEM, toplumun farklı kesimlerine yönelik çözümler üretmeye devam ediyor. "Eğitimle gelişiyor, bilgiyle güçleniyoruz" anlayışıyla çalışmalarını sürdüren TOGÜSEM, önümüzdeki dönemde de nitelikli, erişilebilir ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren eğitim programlarını artırarak bireylerin ve kurumların gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı