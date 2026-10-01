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TOGÜ öğrencileri, şehir ve kültür dersinde Tokat mutfağını ve Mevlevihane'yi tanıdı

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TOGÜ öğrencileri, şehir ve kültür dersinde Tokat mutfağını ve Mevlevihane'yi tanıdı
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri, şehir ve kültür dersi kapsamında Tokat Mevlevihanesi ve Osman Paşa Konağı'nı ziyaret etti. Mevlevihane'de tasavvuf kültürü ve manevi miras bilgisi alan öğrenciler, Osman Paşa Konağı'nda Tokat mutfağına özgü lezzetleri deneyimledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri, şehir ve kültür dersini Tokat Mevlevihanesi ve Osman Paşa Konağı'nda işleyerek kentin tasavvuf kültürünü ve yöresel mutfağını yerinde tanıdı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, şehir ve kültür dersi kapsamında Tokat Mevlevihanesi ve Osman Paşa Konağı'nı ziyaret ederek kentin kültürel mirasını yerinde tanıdı. Dersin bu haftaki oturumu, sınıf ortamı yerine Tokat'ın tarihi mekanlarında gerçekleştirildi. Öğrencilere Doç. Dr. Edip Uzundal, Dr. Öğr. Üyesi Orhan Gazi Gökçe, Ali Bal ve Ahmet Sefa Kesler eşlik etti. Program kapsamında ilk olarak Tokat Mevlevihanesi'ni gezen öğrenciler, kentin tasavvuf kültürü ve manevi mirası hakkında bilgi aldı. Tarihi yapıda gerçekleştirilen dersle öğrencilerin şehir kültürünü yerinde gözlemlemesi sağlandı. Osman Paşa Konağı'nda devam eden programda ise öğrenciler, Tokat mutfağına özgü lezzetleri deneyimledi. Öğrenciler, ders kapsamında kentin tarihi, kültürel ve gastronomik değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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