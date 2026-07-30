TOGÜ’de stratejik hedefler masaya yatırıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında 2026 yılının ilk altı aylık performans sonuçlarını masaya yatırırken, 21 hedef ve 76 performans göstergesini değerlendirerek yıl sonu hedefleri ile yeni stratejik plan döneminin yol haritasını belirledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ), 2024-2028 stratejik planı kapsamında 2026'nın ilk altı aylık performans sonuçları kapsamlı bir toplantıyla değerlendirildi. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen stratejik plan izleme toplantısında üniversitenin belirlediği hedeflere yönelik gerçekleşmeler ayrıntılı olarak ele alınırken, yıl sonu hedeflerine ulaşılması için izlenecek yol haritası da değerlendirildi.

"Stratejik planımız üniversitemizin geleceğine yön veren yol haritasıdır"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, stratejik planın yalnızca bir planlama belgesi olmadığını, üniversitenin gelişim vizyonunu şekillendiren önemli bir yönetim aracı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Stratejik planımız; eğitimden araştırmaya, girişimcilikten toplumsal katkıya kadar tüm faaliyetlerimizi ortak hedefler doğrultusunda yönlendiren temel yol haritamızdır. Performans göstergelerimizi düzenli olarak izlememiz, güçlü yönlerimizi geliştirmemize ve ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli adımları zamanında atmamıza imkan sağlamaktadır. Tüm akademik ve idari birimlerimizin katkısıyla belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerliyor, yeni stratejik plan dönemini de üniversitemizin kurumsal kapasitesini ve akademik niteliğini daha da güçlendirecek önemli bir fırsat olarak görüyoruz."

21 hedef ve 76 performans göstergesi ayrıntılı olarak incelendi

Üniversite üst yönetimi ile performans hedeflerinden sorumlu akademik ve idari birim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; eğitim-öğretim, araştırma, girişimcilik, toplumsal katkı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi stratejik amaçları doğrultusunda belirlenen 21 hedef ve 76 performans göstergesi tek tek değerlendirildi. Toplantıda, 2026 yılının ilk altı ayında kaydedilen performans sonuçları analiz edilirken, yıl sonuna kadar hedeflerin eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesi için yürütülecek çalışmalar ve alınacak tedbirler üzerinde duruldu. Birimlerin performans süreçlerine ilişkin değerlendirmeler paylaşılırken, hedef odaklı yönetim anlayışının güçlendirilmesine yönelik öneriler de ele alındı.

Yeni plan dönemine yönelik hazırlıklar da gündeme geldi

Toplantıda ayrıca, yaklaşan yeni stratejik plan dönemine yönelik hazırlık süreçleri de değerlendirildi. Yeni dönemde hazırlanacak stratejik planların yalnızca bir planlama dokümanı olmanın ötesinde, üniversitenin akademik, araştırma ve kurumsal gelişimini destekleyen, kalite odaklı dönüşümü hızlandıran ve kurumsal niteliği artıran etkin bir yönetim aracı olarak ele alınmasının önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı