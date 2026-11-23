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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve KADEM iş birliğinde "Kadının Güçlendirilmesi: Aile, Toplum ve Değerlerimiz" programı düzenlendi.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen programa TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite yöneticileri, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte kadının toplumsal hayattaki yeri; aile yapısı, hukuki, psikolojik ve dini boyutlarıyla ele alındı. Açılışta konuşan TOGÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Naciye Somuncu Demir programın bütüncül bakış açısına dikkat çekerken, KADEM Tokat İl Temsilcisi Doç. Dr. Nagihan Yıldız Çeltek ise kadının güçlenmesinin bireysel kazanımın ötesinde toplumsal bir kalkınma meselesi olduğunu vurguladı. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da "Güçlü aileler, güçlü toplumların temelidir" diyerek 2025 "Aile Yılı" ve 2026-2035 "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu kapsamında aile kurumunu korumanın önemine değindi.

Konuşmaların ardından uzmanlar; kadının güçlenmesinde hukukun rolü, aile içi dengelere psikolojik katkısı ve İslam'da kadını koruyucu hükümler üzerine sunumlar gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında yaptığı bilgilendirme sonrası program, "Kadına Değer Ver, Geleceğe İz Bırak" standının gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı