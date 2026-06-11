Tercan'da Avcı Eğitimi Kursu açıldı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde avcılığa ilgi duyan vatandaşlara yönelik Avcı Eğitimi Kursu açıldı.

Tercan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen kurs, Tercan Anadolu Lisesi'nde başladı.

Usta öğreticiler Ali Ekber Demir ve Şule Tekşen tarafından verilen eğitimlerde kursiyerlere sağlık bilgisi, ilk yardım, av silahları ve kullanımı, avcılığın tarihi ve felsefesi, avcılıkta etik ve ahlaki kurallar, ekoloji ile çevrenin korunması konularında bilgi aktarılıyor.

Tercan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yahya Güneş, 18 kursiyerin katıldığı kursun toplam 32 saat süreceğini belirtti.

Kursla avcılığa meraklı vatandaşların bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Güneş, eğitimlerin çevrenin ve av hayvanlarının korunmasına katkı sağlayacağını kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı