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TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Siverek'te incelemelerde bulundu

TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Siverek'te incelemelerde bulundu
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Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırmak üzere kurulan TBMM komisyonu, Siverek'te kaymakamlık ziyareti ve saha incelemeleri yaparak öğretmen, öğrenci ve ailelerle bir araya geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, incelemelerde bulunmak üzere Siverek'e geldi.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nun 18 üyesi, Siverek'teki programlarına Kaymakamlık ziyaretiyle başladı. Komisyon üyeleri, Siverek Kaymakamı Salih Sak ve Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından komisyon üyeleri toplantı salonuna geçerek okul saldırısına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemeler kapsamında saldırıdan etkilenen öğretmenler, öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelen komisyon üyeleri, yaşanan olayla ilgili görüş ve talepleri dinledi. Komisyonun ayrıca ilgili kurum amirlerinden de olayın detayları, alınan tedbirler ve yürütülen süreçlere ilişkin bilgi aldığı öğrenildi.

TBMM tarafından kurulan komisyonun, Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının nedenlerini araştırarak benzer olayların önlenmesine yönelik çözüm önerileri hazırlayacağı belirtildi.

Komisyon üyelerinin ilçedeki temaslarının ardından hazırlayacakları raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaları bekleniyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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