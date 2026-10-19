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Tavşanlı'da yükümlülere aile içi iletişim ve problem çözme semineri düzenlendi

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Tavşanlı'da yükümlülere aile içi iletişim ve problem çözme semineri düzenlendi
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Kütahya Tavşanlı'da, Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde yükümlülere aile içi iletişim ve problem çözme semineri düzenlendi. Seminerde sağlıklı aile ilişkileri, karşılıklı anlayış ve günlük sorunlarla baş etme becerileri ele alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yükümlülere yönelik düzenlenen seminerde, sağlıklı aile ilişkileri ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde, yükümlülere yönelik "Aile İçi İletişim ve Problem Çözme Becerisi" konulu seminer gerçekleştirildi.

Seminerde, aile içi iletişimin önemi ve sağlıklı aile ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Karşılıklı anlayış ve saygının aile ilişkilerindeki rolü, aile bağlarının güçlendirilmesi ve günlük yaşamda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik beceriler üzerinde duruldu.

Gerçekleştirilen seminerle katılımcıların aile içi iletişim konusunda farkındalıklarının artırılması ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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