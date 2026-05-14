Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi, köy okulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü

Bitlis'in Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri, 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik-Ben Her Yerde Varım' projesi kapsamında Mevlana İlkokulu öğrencilerine saç tıraşı ve kişisel bakım hizmetleri sundu, yiyecek ikramında bulundu.

Bitlis'in Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik-Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

İlçeye bağlı Bolalan Küme Evler mevkiinde bulunan Mevlana İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, çocukların hem kişisel bakım ihtiyaçlarını karşıladı hem de çeşitli ikramlarda bulundu. Program kapsamında Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri tarafından ilkokul öğrencilerinin saç tıraşı ve kişisel bakımları yapılırken, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerince hazırlanan yiyecekler de çocuklara ikram edildi.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Zahit Doğru, mesleki eğitimin yalnızca okul ortamıyla sınırlı olmadığını belirterek, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci kazanmasının da önemli olduğunu söyledi. Müdür Doğru, "Öğrencilerimizin hem mesleki becerilerini geliştirmesi hem de toplumsal dayanışma ruhunu pekiştirmesi amacıyla bu tür etkinliklere önem veriyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu bizleri de mutlu etti. Proje kapsamında benzer etkinlikleri sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

Mevlana İlkokulu Müdürü Abdurrahman Yılmaz ise gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin öğrenciler için anlamlı geçtiğini ifade etti. Yılmaz, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
