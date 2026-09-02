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Tatvan'da KPSS İlki: Sınav Merkezi Olarak Belirlendi

Tatvan'da KPSS İlki: Sınav Merkezi Olarak Belirlendi
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Bitlis'in Tatvan ilçesi, ÖSYM tarafından sınav merkezi olarak belirlendi. Bu sayede adaylar, 6 Eylül 2026'da yapılacak KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilk kez Tatvan'da girebilecek. Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısında, sınavın güvenli ve sorunsuz gerçekleştirilmesi için alınacak önlemler değerlendirildi. Bu gelişmenin, adayların ulaşım ve erişim sorunlarını azaltması bekleniyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından Tatvan'ın ayrı bir sınav merkezi olarak belirlenmesiyle birlikte ilçedeki adaylar, daha önce sınava girmek için gitmek zorunda kaldıkları Bitlis il merkezi yerine Tatvan'da sınava girebilecek. 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2026- Kpss Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer başkanlığında ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, sınavın Tatvan'da güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla alınacak güvenlik tedbirleri başta olmak üzere sınav günü yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Tatvan'ın ÖSYM tarafından sınav merkezi olarak belirlenmesiyle birlikte ilçede ilk kez gerçekleştirilecek KPSS'nin, adayların ulaşım ve sınava erişim açısından yaşadığı mağduriyetlerin azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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