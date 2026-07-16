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Taşlıçaylı öğrenciler Çanakkale yolcusu

Taşlıçaylı öğrenciler Çanakkale yolcusu
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Ağrı Valiliğince hayata geçirilen '1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna' projesi kapsamında Taşlıçaylı 40 lise öğrencisi, Ahlat, Ankara ve Çanakkale'yi kapsayan tarihi ve kültürel geziye uğurlandı. Kaymakam Kübra Baka Kılıç, öğrencilerle sohbet ederek milli bilinç ve tarih şuurunun gelişmesine katkı sağlayacak bu yolculukta onlara ajanda ve kalem hediye etti.

Ağrı Valiliğince hayata geçirilen "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" projesi kapsamında düzenlenen kültür gezisine katılacak Taşlıçaylı öğrenciler, düzenlenen programla uğurlandı.

Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Ahlat, Ankara ve Çanakkale'yi kapsayan tarihi ve kültürel geziye katılacak 40 lise öğrencisiyle bir araya gelerek gençlerle sohbet etti. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Kaymakam Kılıç, ziyaret edecekleri şehirlerin Türk tarihindeki önemine dikkat çekerek, bu yolculuğun gençlerin milli bilinç ve tarih şuurunun gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Programda öğrencilerle gelecek hedefleri üzerine de sohbet eden Kaymakam Kılıç, gezi boyunca edinecekleri bilgi ve deneyimlerin kendileri için unutulmaz birer hatıra olacağını belirtti.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Kübra Baka Kılıç, öğrencilerin yolculukları boyunca anılarını ve gözlemlerini not edebilmeleri amacıyla kendilerine ajanda ve kalem hediye etti.

Dualarla ve iyi dileklerle uğurlanan Taşlıçaylı 40 öğrenci, "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" projesi kapsamında Ahlat, Ankara ve Çanakkale'de tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ederek milli ruhu yerinde yaşama fırsatı bulacak. Bu anlamlı geziyle öğrencilerin tarih bilincinin güçlendirilmesi ve gelecek vizyonlarının geliştirilmesi hedefleniyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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