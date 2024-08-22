Üye Girişi
Haberler

Tarih belli oldu! Öğretmen atamalarında yeni gelişme

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin, 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvurularının alınacağını ve 26 Ağustos tarihinde atamaların gerçekleştirileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği başvurularında bulunan öğretmenlerin büyük kısmının atamalarının gerçekleştirilerek taleplerinin karşılandığını açıkladı.

Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin büyük oranda ataması yapılarak talepleri karşılandı. Tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları ise mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacak; böylece alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atamaları sağlanacak. Bu kapsamda mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınacak, atamalar ise 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek" ifadeleri yer aldı.

BAKAN TEKİN'DEN "HAYIRLI OLSUN" PAYLAŞIMI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ataması gerçekleşen öğretmenlere hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin büyük oranda ataması yapılarak talepleri karşılandı. Tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları ise mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerine yapılacak; böylece alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atamaları sağlanacak. Bu kapsamda mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınacak, atamalar ise 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Eğitim Yaşam Haberler

500

Yorumlar (1)

Muhammet Yurdakul:

Depo öğretmen sayısı giderek arttırılıyor. Böylece işe gitmeyen öğretmen sayısı artıyor. Depodaki öğretmenlere bir bakınız kaç yıldır depoda bekliyorlar ve ne iş yapıyorlar. 3-4 yıllık öğretmenler il dışından eş durumundan merkeze depoya geliyor 15 yıllık öğretmenler 80 km yol gidiyorlar. Bunun üstüne il içi ikametgaha bağlı eş durumunu kaldırılıyor. Sonra güzel haber diye açıklama yapılıyor.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
UEFA ülke puan durumu! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan? Bolu yangın son dakika! 22 Ağustos Bolu yangını söndürüldü mü? Bolu yangını son durum! Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur kaç yaşında, nereli? Deniz Uğur'un hayatı ve kariyeri... TOKİ SATIŞI: TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak? TOKİ 32 ilde 173 arsa açık artırma satışı saat kaçta, nerede? Reha Muhtar kimdir? Reha Muhtar kaç yaşında, nereli? Reha Muhtar'ın hayatı ve kariyeri... ALES/3 NE ZAMAN? ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES başvurusu nereden yapılır? Reha Muhtar'ın sağlık durumu nedir? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında? Reha Muhtar'ın hastalığı nedir? 22 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 22 Ağustos Aslan, terazi, koç, akrep, kova, balık burcu yorumu... Öğretmen atamalarında değişiklik mi yapıldı? MEB açıkladı! Öğretmen (mazeret) atamaları nasıl yapılacak? MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme ne zaman 2024? Eş durumu tayin, yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? Hangi tarım arazileri kiraya verilecek? Tarım arazisi kiralama sezonu hangi tarih, başvurular ne zaman başlıyor? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA: KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? İzmir su kesintisi sorgulama! 22 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Az önce deprem mi oldu? 22 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ankara su kesintisi sorgulama! 22 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? S SPORT PLUS ücretsiz üyelik nasıl yapılır? S Sport Plus ücretsiz üyelik var mı? (Beşiktaş- Lugano maçı) S SPORT KAMPANYA KODU! İstanbul su kesintisi sorgulama! 22 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? 22 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Bolu Gerede orman yangını söndürüldü mü? Bolu Gerede'de orman yangını nerede ve nasıl çıktı? 22 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi!
title