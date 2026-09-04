Anadolu Üniversitesi'nden Sudan'a uzaktan eğitim desteği

Sudan Kur'an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi, imzalanan işbirliği ile uzaktan eğitimde açıköğretim sistemi konusunda Anadolu Üniversitesinden destek alacak. Ayrıca Anadolu Üniversitesi, ilahiyat okuyan ön lisans öğrencilerini bir yıl boyunca Sudan'da Arapça eğitime kabul ederken, Sudan'da Türk Dili ve Kültürü programında öğrenim gören öğrencilerde Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydedilecek.

Anadolu Üniversitesi ile Sudan'ın en büyük devlet üniversitelerinden biri olan Kur'an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi arasında Eğitim ve Akademik İş Birliği Protokolü imzalandı. Kur'an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi Sudan'da Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olan tek üniversite olarak dikkat çekiyor. İmzalanan protokol ile Sudan'da Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü okuyan öğrenciler Anadolu Üniversitesi'ne de kaydedilecek. Anadolu Üniversitesi'nde İlahiyat Bölümünde okuyan öğrenciler ise Sudan'da 1 yıl boyunca Arapça dersi alabilecek. Anlaşmada ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin deneyim ve tecrübesine güvenen Sudanlı üniversite yetkilileri, ülkelerinde uzaktan eğitimi geliştirmeleri için eğitim desteği alacak.

"Sudanlı akademisyenlere ve teknik ekibe uzaktan eğitim noktasında eğitimler vereceğiz"

Konuyla ilgili konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Sudan'ın en büyük üniversitelerinden birini misafir ettiklerini söyledi. Sözlerini yapılan iş birliği hakkında sürdüren Adıgüzel, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Başta Türk Dili ve Kültürü programımız olmak üzere açık ve uzaktan eğitim noktasında da önemli iki iş birliği anlaşması yapmış olduk. Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl Anadolu Üniversitesi sadece uluslararası öğrenciler için Türk Dili ve Kültürü programı başlatmıştı. Açıköğretim üzerinden yaptığımız bu programa geçen yıl 4 bine yakın başvuru olmuştu. Bu yıl bunun farklı üniversitelerle iş birliği yaparak daha fazla öğrenci kaydında olması için tanıtımlar ve iş birlikleri yapıyoruz. Türk Dili ve Kültürü programına Sudan'daki Türk Dili ve Edebiyatı bölümündeki bütün öğrencileri kaydedeceğiz. Dolayısıyla bugün iki rektör olarak 300 öğrenciyi Türk Dili ve Kültürü programına kaydetmiş oluyoruz. Diğer önemli iş birliği alanı ise Sudan'da eğitim neredeyse yüzde 100 oranında uzaktan eğitimle sürdürülüyor, savaş şartları nedeniyle. Uzaktan eğitim noktasında da Türkiye'nin en güçlü üniversitesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Dolayısıyla burada Sudanlı akademisyenlere ve teknik ekibe uzaktan eğitim noktasında eğitimler verilmesiyle ilgili bir iş birliği yapıyoruz. Dolayısıyla açıköğretim altyapılarının geliştirilmesi noktasında da Anadolu Üniversitesi Sudan'daki üniversitelerle iş birliği yapacak. Tabii ki bu deneyimi tamamen aktaracağız. Ancak bütün üniversiteler, dediğimiz gibi, orada şu anda uzaktan eğitimle eğitimlerini sürdürmeye gayret ediyorlar. Anadolu Üniversitesi olarak biz sadece teknik altyapı desteği ve eğitimi değil; aynı zamanda içerik hazırlama, sınav sistemi ve Türkiye'deki uyguladığımız sınav güvenliği gibi çok farklı alanlarda da bir destek ve eğitim vermiş olacağız."

"İç çatışmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızda durdu"

İmzalanan protokol sonrasında konuşan Kur'an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi Rektörü Moheldin Abdalla Hassan İbrahim, ülkelerinde yaşanan iç çatışmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklerini hatırlattı. Kur'an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi'nin, Sudan'ın en büyük devlet üniversitelerinden bir tanesi olduğunu belirten Rektör Moheldin Abdalla Hassan İbrahim, konuşmasının devamında yapılan protokol hakkında şunları söyledi:

"Bu ziyaret kapsamında bazı eğitim konularında mutabakatlara vardık. Öncelikle uzaktan eğitim ön lisans programında okuyan İlahiyat öğrencilerinin seçilenlerini üniversitemizde bir yıl boyunca Arapça eğitimine kabul edeceğiz. Özellikle İlahiyat ve Arap dili eğitimini bitirmiş olan öğrencilerin 5 tanesini yüksek lisansa, 2 tanesini de doktoraya Kur'an-ı Kerim Üniversitesi olarak kabul edeceğiz. Kur'an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi sadece İslami ilimlerde uzmanlaşmış bir üniversite değil. İsmine bakıp da hani bu şekilde düşünülmesini istemem. Bu anlamda diğer bölümler için de üniversitemiz Türk öğrencilerine açıktır. Anadolu Üniversitesi'nin yeni başlattığı Arap Mütercim-Tercümanlık Bölümü için de bizim özellikle Arap Dili ve Belagati Bölümünden hocalarımızla destek vereceğiz. Anadolu Üniversitesi'nin uzaktan eğitim programlarına da öğrencilerimiz arasında reklamını yaparak kaydolmalarını teşvik edeceğiz. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü veya oradaki ismiyle Türkoloji Bölümü, üniversitemizin Türk Büyükelçiliği ile olan iyi ilişkilerinden ortaya çıktı. Özellikle Sudan'da var olan Türkiye'ye yönelik ilgi, alaka ve teveccüh bu bölümün açılması konusunda bizleri cesaretlendirdi. 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'ı ziyareti de önemliydi. Osmanlı dönemine kadar uzanan, derinlere inen köklü bir birlikteliğimiz var. Bu sebeple Türk dili de bu ilişkileri daha da yoğunlaştıracak ve daha da yukarıya taşıyacak bir köprü olarak görüldüğü için o dönemde açmaya karar verdik. Biz bu tarihi köklü ilişkilerin daha da yoğunluğunu, özellikle yaşadığımız bu iç çatışmalar döneminde de Recep Tayyip Erdoğan'ın bizim yanımızda durarak, Türk halkının bizim yanımızda bulunarak gösterdiği yakınlıkta da gördük."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı