Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım

Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
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Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle çalıştığı özel okuldan kovulan bir öğretmen, "Geçinemediğim için bunu yaptım" diyerek yaşadığı mağduriyeti gözyaşlarıyla anlattı. İşsizlik maaşı alabilmek için çıkış talep ettiğini ancak okul yönetiminin bunu da reddettiğini söyledi.

Çalıştığı özel okuldan sosyal medya paylaşımları nedeniyle kovulan bir öğretmen, yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlatarak kamuoyunun gündemine oturdu. Maddi sıkıntılar nedeniyle ek gelir sağlamak için içerik ürettiğini belirten öğretmen, işten çıkarılma sürecinde yaşadığı haksızlıkları da dile getirdi.

"GEÇİNEMEDİĞİM İÇİN BUNU YAPTIM"

Duygusal bir video paylaşan öğretmen, "Ben geçinemediğim için bunu yaptım. Gece geç saatlere kadar içerik üretip ek gelir elde etmeye çalıştım. Kimseye zarar vermedim. Ama sadece sosyal medya paylaşımlarım nedeniyle işimden oldum" dedi.

"RESMEN ORTADA KALDIM"

İşten çıkarılma süreciyle ilgili detayları da paylaşan öğretmen, "İşsizlik maaşımı alabilmek için yönetime 'Çıkışımı siz verin' dedim. Ama ona bile 'Hayır' dediler. Resmen ortada kaldım" ifadeleriyle yaşadığı mağduriyeti anlattı.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Sosyal medyada hızla yayılan video sonrası birçok kullanıcı öğretmene destek mesajları gönderdi. Özel sektörde çalışan eğitimcilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve iş güvencesizliği bir kez daha gündeme geldi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

sayın hocam ürettiğiniz içeriğin, nasıl bir içeriği vardıki kovuldunuz, böcek çiçek videosu paylaşsanız bir sıkıntı olmazdı sanırım....!!!!!

Yorum Beğen170
Yorum Beğenme42
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Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Gece geç saatlere kadar içerik ürettiğine göre içerikler aile yapısından çok başka yapılara hizmet veriyor demekki

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme64
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Haber Yorumlarıtuncay şen:

izledinmi

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Haber YorumlarıSalihmir:

Tebrik ediyorum iyi bir yorum olmuş

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Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Her Meslegin ve iş Yerinin bir sorumlulugu vardır. Ögretmen cocuklara örnek oluyor, o nedenle Cocuklara kötü örenek olacaksa, kendine yanlış meslek seçmiş. Bu Dünyanın heryerinde gecerli..

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıSerkan Bilik:

Evet dünyanın her yerinde de insanları sömürme de aynı fabrika sahibi her zaman on bin kat daha kazanmalı empati olsa zaten salağa anlatır gibi anlatmış kiz

yanıt12
yanıt12
Haber Yorumlarıkrb9vxmjbr:

? Yazık, gerçekten çok yazık. Bu olay baştan sona büyük bir haksızlık. Bir insana, hele ki emeğiyle orada bulunan bir öğretmene, baskı yoluyla “çıkışını ver” demek ne insani ne de hukuki. Daha da vahimi, özel okulların büyük bir kısmı, öğretmenleri üç kuruşa çalıştırırken, velilerden yüz binlerce lira talep ediyor. Bu çarpık sistemin artık sürdürülebilir olmadığı çok açık. Bence birçok özel okul derhal denetlenmeli, gerekiyorsa kapatılmalı. Eğitim ticaret değildir! Öğretmenlere hakkı verilmeli!!

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Haber YorumlarıÇöl Kılığına Girersek ABD bizi Vuramaz:

Bence üzülmesin çünkü , atasözü derki .. "kusursuz insan yok". Yani demekki "öğretmen" olmak zor bir işdir çünkü kusursuz olmak zor bir şeydir. Yani aslında öğretmen olmak aslında.. tehlikelidir çünkü, başkasîndan daha iyi olduğunu iddia etmek gibi bir şeydir. Böuyle bir iddia ya girilmemeli. Çok insan bana öğretmenlik yapmaya çalışmış, hep dediklerini USLU BİR ÖĞRENCİ gibi yapmışımki, imzayı atsınlar kağıtlarıma ve belgelerime.

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Haber YorumlarıMuhammet:

iYİ MİSİN?

yanıt8
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Haber YorumlarıR S:

Siz bi doktora görünün bence.

yanıt5
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