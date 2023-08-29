Sivas Ulaş'ta Bağlama Kursu Açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından bağlama kursu açıldı. Kursa katılanlar stres ve sıkıntılarını bertaraf etme imkanı bulacak.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından bağlama kursu açıldı.

Ulaş Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş, AA muhabirine, bağlamanın önemli kültürel faaliyetlerden biri olduğunu söyledi.

Bağlama kursuna katılanların stres ve sıkıntılarını bertaraf etme imkanı bulacağını belirten Savaş, "Ulaş'ta herkese bağlamayı ve müziği sevdirmek amacıyla açtığımız kursumuz, hocamız Hilal Gizem İyidoğan tarafından verilmekte. Kursumuz 28 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek." dedi.

Kurs hocası İyidoğan ise derslerin birebir işlendiğini, böylelikle kursa katılanların seviyesine uygun ilerleme kaydettiğini aktardı.

Kursa olan ilgiden memnun olduğunu dile getiren İyidoğan, talep olması halinde kursun devam edeceğini sözlerine ekledi.