Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Sivas'ta LGS Heyecanı

Eğitim Haberleri

Sivas'ta da öğrenciler Liseye Geçiş Sınavı heyecanı yaşadı. 8. Sınıf öğrencileri liseye yerleşmek için ter döktü. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri ise dışarıda dua edip bekledi.

Sivas'ta LGS Heyecanı

SİVAS - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da öğrenciler Liseye Geçiş Sınavı heyecanı yaşadı. 8. Sınıf öğrencileri liseye yerleşmek için ter döktü.

Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri ise dışarıda dua edip bekledi. Kapıların kapanmasının ardından aileler, sınav binasından uzaklaşarak çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

İki oturumda gerçekleştirilecek olan LGS sınavının ilk oturumu sabah saat 09: 30'da başladı. İlk oturumda 50 soru için sınava girecek öğrencilere 75 dakika süre tanındı. İkinci oturum saat 11: 30'da başlayacak. Sayısal bölümden oluşan ikinci bölümde öğrencilere 40 soru için 80 dakika süre tanınacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Eğitim

Türkiye Sivas LGS Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title