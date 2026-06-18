Hemşire adayları mezuniyet coşkusu yaşadı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. 41. dönem mezunu 185 öğrenci düzenlenen törenle diplomalarını alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 41. Dönem mezunları düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Meryem Yılmaz, bölüm başkan yardımcıları, öğretim elemanları, akademik personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, mezun öğrenciler salona alkışlar eşliğinde giriş yaparak sahnedeki yerlerini aldı.

Törende konuşan Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meryem Yılmaz, bir eğitim öğretim dönemini daha başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bölüm Başkanı Yılmaz, eğitim sürecinde emeği geçen akademik personele teşekkür ederek, mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmanın ardından bölüm birincisi Hemşire Ümran Güler ile dereceye giren öğrencilere plaket ve diplomaları takdim edildi.

Törende ayrıca Çad, Gabon, Arnavutluk, Irak, Yemen ve Suriye'den gelerek hemşirelik eğitimlerini tamamlayan uluslararası öğrenciler de diplomalarını aldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 41. Döneminde toplam 185 öğrenci mezun oldu. Öğrenciler sırasıyla sahneye çıkarak diplomalarını alırken, salonda duygu dolu anlar yaşandı. Mezuniyet töreni, hemşirelik andının okunmasıyla sona erdi. Yeni mezun hemşireler, diplomalarını almanın mutluluğunu aileleri ve yakınlarıyla paylaşarak mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı