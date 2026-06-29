Sivas lisesinin yarım asırlık mezunları yeni mezunlarla kaynaştı

Sivas'ın önemli eğitim kurumlarından biri olan Sivas Lisesi, 139. yıl Mezunlarını verdi. 2025-2026 yılında düzenlenen törene 50 yıl önce mezun olan öğrencilerinde katılmasıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Sivas Lisesi 139. Yıl mezunlarını verdi. 2025-2026 eğitim- öğrenim yılının sonra ermesiyle okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet programında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Sivas Lisesinin 50 yıl önce mezun olan mezunları, yıllar sonra öğrencilerle bir araya gelerek anılarını paylaştı,

Programa katılan mezunlara 50. Yıl Mezuniyet Hatırası Temsili Diplomaları takdim edildi.

Geçmiş ile geleceğin aynı çatı altında buluştuğu mezuniyet töreninde. Mutlu anların yanı sıra duygusal anlar yaşandı. Öğrenciler ve velileri, öğretmenler ve 50. Yıl mezunlarının katıldığı programda Sivas Lisesinin köklü kültürü, güçlü aidiyet duygusu ve nesilleri buluşturan geleneği yaşatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı