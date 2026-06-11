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Sinop Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

Sinop Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
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Sinop Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, binlerce öğrenci ve ailesinin katılımıyla gerçekleşti. Rektör ve Vali'nin konuşmaları, meslek andları ve kep fırlatma töreniyle mezuniyet coşkusu yaşandı.

Sinop Üniversitesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, binlerce öğrencinin ve ailelerinin katılımıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Üniversitenin Kuzey Kampüsü Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende yaklaşık 3 bin öğrenci mezuniyet sevinci yaşarken, kepler gökyüzüne umutlarla fırlatıldı.

Mezuniyet programı, öğrencilerin yer aldığı renkli kortej yürüyüşüyle başladı. Fakültelerini temsil eden öğrenciler, tribünlerde kendilerini izleyen ailelerini ve protokol üyelerini selamladı. Alkışlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, törene katılanlara duygusal anlar yaşattı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin sonu değil, aynı zamanda yeni bir hayatın başlangıcı olduğunu vurguladı. Üniversitenin bugün yaklaşık 15 bin öğrenciye eğitim verdiğini belirten Taşdemir, kuruluşundan bu yana 36 bine yakın mezun yetiştiren Sinop Üniversitesi'nin bilimsel araştırmalar, uluslararası projeler, teknoloji yarışmaları ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla önemli başarılara imza attığını söyledi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise yaptığı konuşmada mezuniyet gününün emek, sabır ve kararlılığın karşılığı olduğunu belirterek gençleri tebrik etti. Üniversite hayatı boyunca yaşanan zorluklara rağmen öğrencilerin pes etmeden hedeflerine ulaştığını söyleyen Özarslan, mezuniyetin öğrenme sürecinin sonu değil yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Tören kapsamında Eğitim Fakültesi öğrencileri Öğretmenlik Andı'nı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri Meslek Andı'nı, Hemşirelik Bölümü öğrencileri Hemşirelik Andı'nı, Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri ise Sosyal Hizmet Andı'nı okuyarak meslek yaşamlarına ilk adımlarını attı.

Akademik başarı gösteren öğrencilere başarı belgelerinin verilmesinin ardından, lisans ve ön lisans programlarında dereceye giren öğrenciler adına dönem birincileri mezuniyet kütüğüne isim plakalarını çaktı.

Günün sonunda binlerce öğrenci geri sayım eşliğinde keplerini gökyüzüne fırlattı. Ailelerin gurur, öğrencilerin ise heyecan ve mutluluğunun bir araya geldiği tören, hatıra fotoğrafları ve kutlamalarla sona erdi. Sinop Üniversitesi'nden mezun olan yaklaşık 3 bin genç, yeni hayatlarına ilk adımlarını attı.

Törene ayrıca, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Adalet Komisyonu Başkanı Naciye Görmez, akademisyenler, öğrenciler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEvren Akbaş:

kep fırlatma gökyüzüne ne mal bu çok saçma geliyo bana o kepler ormana düşüyo hayvanları rahatsız ediyo çevreyle ilgili böyle törenler hiç sorumlu davranmıyo doğaya saygısı olmayan kutlamalar yapılmasın

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Haber YorumlarıGüldehen Gören:

3 bin mezunun bir arada olması harika bir görüntü olmuş tebrik ederim hepsine güzel bir başlangıç diliyorum gençlerimiz ülkenin geleceği

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Haber YorumlarıMüslim Karabulut:

sinop üniversitesi güzel bir şehirde yer alıyo ama mezuniyet töreninin turizme katkısı nedir bilemiyorum şehre gelenlerin bu tür etkinliklerden etkilenip tekrar gelmesi lazım ama böyle törenler genelde sadece aile içinde kalıyo bence daha geniş kapsamlı yapılabilir

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