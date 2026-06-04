Haberler

Sinop'ta öğrenciler siber tehlikelere karşı bilgilendirildi

Sinop'ta öğrenciler siber tehlikelere karşı bilgilendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta lise öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde dijital bağımlılık, güvenli internet kullanımı ve siber zorbalıkla mücadele konuları ele alındı.

Sinop'ta, öğrencilerin dijital dünyayı daha bilinçli ve güvenli kullanmalarını sağlamak amacıyla "Dijital Bağımlılık ve Mobil Oyunlar" semineri gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen seminerde, dijital bağımlılığın bireylerin sosyal yaşamları, akademik başarıları ve psikolojik gelişimleri üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verildi. Seminer kapsamında mobil oyunların aşırı ve bilinçsiz kullanımının oluşturabileceği riskler, güvenli internet kullanımı, siber zorbalıkla mücadele yöntemleri ve dijital ortamda kişisel verilerin korunması gibi konular ele alındı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, teknolojinin doğru ve dengeli kullanımının önemi vurgulanırken, dijital ortamda karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı alınabilecek tedbirler hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası
CHP kurultay ve kongre davasına ret

CHP kurultay ve kongre davasına ret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı

Ankara'yı sarsan Kılıçdaroğlu iddiası! Mansur Yavaş'tan açıklama var
Hizbullah'tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu

Hizbullah'tan ölümcül pusu! Hedefte İsrail'in üst düzey ismi vardı
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında bir komiser gözaltına alındı

Dorukhan Büyükışık soruşturmasında bir komiser gözaltına alındı
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor

Belgesel çekimi esnasında eşi aradı, verdiği tepkiye beğeni yağdı
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti

Düğün Roma'da, balayı Sındırgı'da