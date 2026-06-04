Sinop'ta öğrenciler siber tehlikelere karşı bilgilendirildi

Sinop'ta, öğrencilerin dijital dünyayı daha bilinçli ve güvenli kullanmalarını sağlamak amacıyla "Dijital Bağımlılık ve Mobil Oyunlar" semineri gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen seminerde, dijital bağımlılığın bireylerin sosyal yaşamları, akademik başarıları ve psikolojik gelişimleri üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verildi. Seminer kapsamında mobil oyunların aşırı ve bilinçsiz kullanımının oluşturabileceği riskler, güvenli internet kullanımı, siber zorbalıkla mücadele yöntemleri ve dijital ortamda kişisel verilerin korunması gibi konular ele alındı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, teknolojinin doğru ve dengeli kullanımının önemi vurgulanırken, dijital ortamda karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı alınabilecek tedbirler hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı