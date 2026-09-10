Haberler

Sinop’ta kamu kreşi için saha çalışması başladı

Sinop’ta kamu kreşi için saha çalışması başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop’ta kamuya ait kreş açılması amacıyla uygun alanların belirlenmesi ve fizibilite çalışmalarının yapılması için inceleme komisyonu tarafından saha çalışması gerçekleştirildi.

Sinop'ta kamuya ait kreş açılması amacıyla uygun alanların belirlenmesi ve fizibilite çalışmalarının yapılması için inceleme komisyonu tarafından saha çalışması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda, Sinop'ta kamuya ait bir kreş açılmasının uygunluk durumunun araştırılması amacıyla il müdürlüğü sekretaryasında ilgili kurumların temsilcilerinden oluşturulan inceleme komisyonu çalışmalarına başladı. Kamu kurumlarının şube müdürlüğü düzeyindeki temsilcilerinden oluşan komisyon, kreş yapılmasına uygunluğun değerlendirilmesi amacıyla belirlenen 2 farklı boş arazide incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen saha tetkiklerinin ardından komisyon üyeleri, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bir araya gelerek ilk fizibilite bulgularını ve kreş için gerekli teknik şartları değerlendirdi.

Sinop'ta kamu kreşi için saha ve ihtiyaç tespit çalışmalarının önümüzdeki süreçte devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek

Seçmeninden bağış toplayan Özgür Özel'e mahkemeden kötü haber
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır

Erdoğan ile görüşen Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi

İç savaş yeniden alevlendi! Ülke haritası 24 saat içinde değişti
Tesislerde büyük kavga! Noa Lang kadro dışı bırakıldı

Onu bu halde görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor

Ezgi Apartmanı davasında kritik duruşma başladı: Karar bekleniyor
Bir fenomen daha altınlarıyla poz verdi

Bir fenomen daha altınlarıyla poz verdi
Kudüs'te bebek mamalarında korkunç tuzak! 5 çocuk hastanelik oldu

Sen insan olamazsın!
6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için 'Gönderilsin' diyor

6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

Bilim insanımız uyardı! Felaketin boyutu uydudan bile görülüyor