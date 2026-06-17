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Sinop'ta 2025-2026 eğitim-öğretim yılı değerlendirildi

Sinop'ta 2025-2026 eğitim-öğretim yılı değerlendirildi
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Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının değerlendirildiği toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, LGS süreci, okul güvenliği ve eğitim yatırımları gibi konular ele alındı.

Sinop'ta 2025-2026 eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci başkanlığında düzenlenen toplantıya il milli eğitim müdür yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmalar başta olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetleri, mesleki ve teknik eğitim, proje çalışmaları, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, rehberlik hizmetleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) süreci, özel eğitim hizmetleri, okul güvenliği, sosyal etkinlikler, hayat boyu öğrenme faaliyetleri ve eğitim yatırımları kapsamlı şekilde ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, eğitimde niteliğin artırılması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Cebeci, eğitim yöneticilerine yıl boyunca yürüttükleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesi gerçekleştirilirken, yeni eğitim öğretim yılına yönelik hedefler ve planlamalar da istişare edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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