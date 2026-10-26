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Sinop'ta 2026-2027 eğitim yılı için oyun temelli öğrenme planı tanıtıldı

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Sinop'ta 2026-2027 eğitim yılı için oyun temelli öğrenme planı tanıtıldı
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Sinop'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılında uygulanacak oyun temelli öğrenme için İl Eylem Planı tanıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci başkanlığındaki toplantıda oyunun çocukların gelişimindeki rolü görüşüldü; ilkokul ve ortaokul müdürleri katıldı.

Sinop'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okullarda uygulanacak oyun temelli öğrenme çalışmaları ve etkinlikler, düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Oyun Politika Belgesi doğrultusunda oluşturulan İl Eylem Planı'nın tanıtım ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda oyunun çocukların gelişimindeki rolü ele alınırken, oyun temelli öğrenme uygulamaları ve yeni eğitim-öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanan etkinlikler görüşüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, oyunun birleştirici ve öğretici gücünü eğitim ortamlarına taşımayı hedeflediklerini belirterek, çocukların oynayarak öğrendiği ve keşfederek geliştiği bir eğitim anlayışını okullarda yaygınlaştırmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantıya il genelindeki ilkokul ve ortaokul müdürleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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