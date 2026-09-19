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Sındırgı KETEM çalışanları kanser tarama başarısıyla teşekkür belgesi aldı

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Sındırgı KETEM çalışanları kanser tarama başarısıyla teşekkür belgesi aldı
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Sındırgı İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM çalışanları; meme, serviks ve kolorektal kanser taramalarında il ortalamasını aşarak mobil tarama aracını etkin kullandıkları için teşekkür belgesi aldı. Belgeleri Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar verdi.

Sındırgı İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Birimi çalışanları, meme, serviks ve kolorektal kanser taramalarında il ortalamasının üzerinde oranlara ulaşmaları ve mobil tarama aracını etkin kullanmaları nedeniyle teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Balıkesir'de birinci basamak sağlık kuruluşları arasında yürütülen kanser tarama çalışmaları kapsamında Sındırgı İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Birimi çalışanları başarılı çalışmalarıyla öne çıktı.Meme kanseri, serviks kanseri ve kolorektal kanser taramalarının tamamında il ortalamasının üzerinde tarama oranına ulaşan ve mobil tarama aracını etkin şekilde kullanan KETEM Birimi çalışanlarına teşekkür belgesi takdim edildi.

Belgeler, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar tarafından KETEM Birimi çalışanlarına verildi. Teşekkür belgeleriyle, Sındırgı İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Birimi çalışanlarının kanser taramalarının yaygınlaştırılması ve erken teşhis çalışmalarına sunduğu katkıya dikkat çekildi. Çalışmaların, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda "Koruyan, Geliştiren Sağlık" anlayışı kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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