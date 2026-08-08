Haberler

Simav'da Tohum Makineleri Bakım Kursu Tamamlandı

Simav'da Tohum Makineleri Bakım Kursu Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya’nın Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde, Çitgöl Beldesi’nde düzenlenen "Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarım Kursu" başarıyla tamamlandı.

Kütahya'nın Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde, Çitgöl Beldesi'nde düzenlenen "Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarım Kursu" başarıyla tamamlandı.

Toplam 88 saat süren eğitime 45 kursiyer katıldı. Kurs kapsamında katılımcılara, tohum hazırlama makinelerinin bakım ve onarımına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve üreticilerin teknik bilgi ve donanımlarının geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan açıkladı! Türkiye'nin de imzaladığı Mekke Anlaşması'nda 'NATO' detayı

Bakan Fidan açıkladı! Tarihi anlaşmada çok konuşulacak "NATO" detayı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Eski başkanı Biden'in kanseri tüm vücudunu sardı

Trump'ın uğraşmaktan vazgeçemediği eski başkandan kötü haber
Tuvalet kağıtlarını İsrail bayrağıyla değiştirdi

Tuvalet kağıdını kaldırdı, yerine bunu koydu
İşletmeler iyice abarttı: Dışarıdan getirilen çocuk sütü bile hesaba eklendi

İşletmeler iyice abarttı! Hesaba ekleneni görünce CİMER’e koştular
Anız yangını nedeniyle görüş mesafesi düştü; 13 araç birbirine girdi

10'dan fazla aracın karıştığı kazanın nedeni sürücüler değil
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı

Sanchez dediğini yaptı: İki ülke arasında ipler tamamen koptu

Galatasaray'a transferde Osimhen engeli

Osimhen Galatasaray'ı yaktı!