Silifke'de 'Ortaokullar Arası Otto Robot Dans Şenliği' düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 'Ortaokullar Arası Otto Robot Dans Şenliği', 15 okuldan öğrencilerin renkli gösterileri ile büyük ilgi gördü. Etkinlik, gençlerin teknoloji alanındaki yeteneklerini sergilemeleri açısından önemli bir platform oldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Silifke Cumhuriyet Bilim ve Sanat Merkezi ile Silifke Fen Lisesi iş birliğinde, 'Maarifin Kalbinde Gençlik' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Ortaokullar Arası Otto Robot Dans Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte, ilçedeki 15 okuldan öğrenciler danışman öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları Otto robotlarla sahne aldı. Kodlama, tasarım, ritim ve takım çalışmasını bir araya getiren öğrenciler, sergiledikleri performanslarla izleyicilerden beğeni topladı.

Programa Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu ile Şube Müdürü Bülent Akşahin de katıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen yöneticiler, gençlerin teknoloji alanındaki üretkenliklerinin ve yenilikçi çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Bilim, sanat ve teknolojinin bir araya geldiği şenlikte öğrenciler, teknolojiyi etkin ve bilinçli kullanma becerilerinin yanı sıra üretken, yenilikçi ve özgüvenli yönlerini de ortaya koydu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Eroğlu, etkinlikte emeği geçen okul yöneticilerine, danışman öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, "Sahnedeki başarılı performanslarıyla geleceğe umut olan tüm gençlerimizi gönülden tebrik ediyoruz. 'Maarifin Kalbinde Gençlik' ruhuyla üreten, geliştiren ve öğrenmeye devam eden gençlerimizle gurur duyuyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
