Siirt Üniversitesi'nde bölüm başkanı evinde ölü bulundu

Siirt Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ kaldığı lojmandaki dairesinde ölü bulundu. Aktuğ'un cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt Üniversitesi'nde görevli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ (50), kaldığı lojmandaki dairesinde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde meydana geldi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ'dan bir süre haber alamayan yakınları ve mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla Aktuğ'un kaldığı apartmanın 4'üncü katındaki dairesine ulaştı. İçeri giren ekipler, Aktuğ'u hareketsiz halde yerde bulundu. Yapılan incelemede, Aktuğ'un hayatını kaybettiği belirtildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aktuğ'un cenazesi, incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Eğitim
