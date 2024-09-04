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Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi

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Öğrenci velileri cep yakan servis ücretleri karşısında çareyi dayanışmada buldu. "Paylaşımlı taşıma" sistemini hayata geçiren veliler, dönüşümlü olarak çocuklarını okula bırakıyor. Sistemle aileler yüzde 80 tasarruf sağlıyor.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala veliler fahiş servis ücretleriyle karşı karşıya kalınca çareyi mahallelerindeki diğer ailelerle güçlerini birleştirerek "paylaşımlı taşıma" sistemini hayata geçirdi.

HEM MALİYET DÜŞÜYOR HEM DE...

Sabah'ta yer alan habere göre; WhatsApp grupları aracılığıyla organize olan veliler, sırayla çocukları okula götürüp getiriyor, böylece hem maliyetleri düşürüyor hem de çocuklarının güvenliğini sağlıyor. Bu dayanışma modeli, ailelerin iş ve yaşam planlarını bu yeni düzene göre organize etmesini de beraberinde getiriyor.

YÜZDE 80 TASARRUF

Yüksek servis maliyetlerinden kaçınmak isteyen birçok aile, çocuklarını sabahları kendi araçlarıyla okula bırakmayı tercih ediyor. Organize olan aileler, bu yöntemle servis ücretlerinden yüzde 80'e varan tasarruf sağladıklarını belirtiyor. Bazı anneler, ehliyet alarak evde boş duran araçlarını hem kendi çocukları hem de komşularının çocukları için kullanıyor.

KORSANA YÖNELTTİ

Fahiş servis ücretleri korsan taşımacılığa da kapı aralamış durumda… İstanbul'da yaklaşık 5 bin korsan servis olduğu biliniyor. Uzmanlar, korsan servislerin çocukların güvenliği açısından risk taşıdığına dikkat çekiyor. Veliler, çocuklarını kime emanet ettiklerini bilmedikleri için olumsuzluklar yaşanabileceği konusunda uyarılıyor.

TAKSİ DAHA UCUZ

Okul servisi hizmeti veren şirketler yüzde 100'ün üzerinde zam yaparak, 23 bin TL'lik kısa mesafe ücreti yerine velilerden 80 bin TL talep ediyor. Bir servis şirketi, 3.8 km uzaklıktaki ev için yıllık 60.000 TL talep ediyor. Bu durumda yılda 180 gün servis kullanan bir öğrenci için günlük ücret ortalama 333 TL'ye oluyor. Öğrenci aynı mesafeyi her gün taksiyle gidip gelse günlük ödemesi gereken ücret ortalama 200-220 TL arasında.

DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Hukukçular da velilere "Okul servislerinde fahiş ücretlerle karşılaşırsanız hukuki yollara başvurarak ödediğiniz yüksek miktarları geri alabilirsiniz" diyor. UKOME tarafından belirlenen ücretin tavan sınır olduğunu, bunun üstünde ücret talep edilemeyeceğini belirten hukukçular, "Tarifenin üzerine çıkıldığında veliler, UKOME'ye bildirsinler. Velilerin, ayrıca servis hizmeti aldığı işletmeye de itirazlarını yazılı bildirmesi gerekir. Bu bildirimde UKOME tarifesinin üzerinde bedel ödenmek istenmediği belirtmeli ve bir kopyası da kendilerinde kalmalı. Çünkü sonrasında tüketici hakem heyetine başvurularak, bu ekstra ödenen ücretler kolaylıkla geri istenebilir" diyor.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

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Yorumlar (13)

Mesut Aydeniz:

Mükemmel bir çözüm bu , ülkemizdeki ticari ahlaksızlığın önüne geçmek için her sektörde böyle çözümler bulunmalı

75
2
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corci:

günaydın, yıllardır bu uygulamayı yapıyoruz zaten. o kadar da enayi değiliz şükür.

31
0
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Hüsnü CAN:

Servisciler keriz silkelemekte biraz geciktiler. Zam tufaninda mali alan kacti, acaba bizde kacirabilir miyiz kaygisinda gec kaldilar, millet cepte kalmayinca ayildi. Gecmis olsun servisci abiler. Istedigin ucret ozel okul ucretinin yarisi. Sizinkisi maya tutarsa hayaliyle ayni. Sunu da soylemek gerek tabi, bu ucreti 1 veli kabul etse masraflar cikiyor. 2. Veli de servis kar etmeye basliyor. Bu da sayin velilere uyarim

29
2
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Salih Kandıralı:

Yıllardır zaten vardı bu uygulama. Yeni mi sandın haberci?

23
2
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Murat Birgül:

Basvursanda bir şey çıkmıyor

8
1
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Yusuf ODEMIS:

Biz yıllardır bunu yapıyoruz zaten...

8
0
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Yasar Unal:

Akıllıca ve etkili birözüm olmuş. Bravo. Serbis olayı trafik için de büyük sıkıntı. Ayrıca pek çoğu pervasızca çok sıkıntılı araç kullanıyor. Azaltılmaları şart.

5
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Anty-Partizan:

Okul Servis Systemini Kuzey America dan Alabilirler..Ama TC Ciftliginin Gomlek Dugmeleri Bir Kere Yanlis Iliklenmis..Komple Sokup Tekrar Duzgunce Iliklemek Yerine, En Iyi Terziyi Aramakla Mesgul Millet..

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MÜCAHİD:

yazın fahiş fiyatla müşterisini yunan adalarına kaptıran kıyı esnafı gibi servisciler de diğer esnafta ayağını denk almalı öyle %500 kar olmamalı hiçbir sektörde.

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Şükrü Cansızoğlu:

Bu serviscilerin amacı nedir anlamış değilim yapılan ayıp ayıp. Bi öğrencinin günlük taşıma maliyeti 300-350 arası olur mu ya olsun olsunda 100-150 tl olsun bu kadarda olmaz.

0
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