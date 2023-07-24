Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda Buğday Hasadı Yapıldı

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu Tarım Uygulama Sahasında buğday hasadı yapıldı. Toplam 340 dekarlık alanda, Gıda İşleme Bölümü ve Veterinerlik Bölümü öğrencilerine uygulamalı eğitim veriliyor. Buğday hasadı 140 dekarlık alanda yapıldı. Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, tarım uygulama sahasını ziyaret etti.