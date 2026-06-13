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İlk kez katıldılar, Türkiye ikincisi oldular

İlk kez katıldılar, Türkiye ikincisi oldular
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Şehzadeler Kendin Yap Atölyesi öğrencileri, Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye finallerinde ikinci olarak Hırvatistan'daki Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehzadeler Kendin Yap Atölyesi öğrencileri, Dünya Robot Olimpiyatı (WRO) RoboMission Türkiye finallerinde büyük başarıya imza attı. İlk kez katıldıkları yarışmada Türkiye ikincisi olan ekip, Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehzadeler Kendin Yap Atölyesi öğrencileri, robotik alanında elde ettikleri ikincilikle önemli bir başarıyla imza attı.

Fuar İzmir'de 7 Haziran'da gerçekleştirilen Dünya Robot Olimpiyatı (WRO) RoboMission yarışmasına iki takımla katılan Şehzadeler Kendin Yap Atölyesi, ilk kez mücadele ettiği organizasyonda dikkat çeken bir başarı elde etti.

Küçük Yıldızlar kategorisinde Zeynep Çükelek, Ali Taha Aslan ve Ahmed Asım Cambaz; Yıldızlar kategorisinde ise Enes Keskin, Mehmet Emre Gürcan ve Kağan Kılınç, takım koçları Refik Açıkel ve Serap Açıkel rehberliğinde Manisa'yı ve Şehzadeler'i başarıyla temsil etti.

Yıldızlar kategorisinde yarışan "THE KING OF MELODIES" takımı, uzun yıllardır bu alanda yarışan tecrübeli ekipleri geride bırakarak Türkiye ikinciliğini elde etti. İlk kez katıldıkları kategoride gösterdikleri üstün performansla büyük takdir toplayan ekip, önemli bir başarıya imza attı.

Bu derece sayesinde Şehzadeler Kendin Yap Atölyesi öğrencileri, 13-16 Ekim 2026 tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencileri ve takım koçlarını tebrik ederek, uluslararası arenada da aynı başarıyı göstermeleri temennisinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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