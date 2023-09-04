Şehzadeler Belediyesi'nden 2 bin 500 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye desteği

MANİSA - Eğitime verdiği destekleri artırarak sürdüren Şehzadeler Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ihtiyaç sahibi 2 bin 500 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunacak.

Şehzadeler Belediyesi, eğitime verdiği destekleri artırarak sürdürmeye devam ediyor. Belediye, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde, ihtiyaç sahibi 2 bin 500 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye desteği sağlamak amacıyla protokol imzaladı. Protokol imza töreninde, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Işık eğitim alanında iş birliğini güçlendirmek için ellerini birleştirdi.

Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz yıl 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet, 1000 öğrenciye de kırtasiye desteğinde bulunduklarını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehzadeler ilçemizde eğitim öğretim faaliyetlerine katılan öğrencilerimize kırtasiye ve kıyafet desteğinde bulunuyoruz. Bununla ilgili alışveriş çeklerimizi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Değerli Müdürümüz okul müdürleri vasıtasıyla okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi tespit ediyorlar. Gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz bu desteklerimizden istifade etmiş olacak."

Bu yıl 400'ü ilkokul, 350'si ortaokul ve 250'si lise öğrencisi olmak üzere 1000 öğrenciye kıyafet yardımında bulunacaklarını kaydeden Başkan Çelik, "Kıyafet yardımının içeriğinde erkek pantolon, kız etek, kısa kollu ve uzun kollu tişört ve 1 adet süveter hediyemiz yer alıyor. Kırtasiye yardımımızdan ise 650 ilkokul, 550 ortaokul ve 300 lise öğrencisi olmak üzere 1500 öğrencimiz istifade edecek. Kırtasiye yardımımızın içeriğinde de ilkokul için; defter (3 adet, 60 yaprak, kareli, A5) (2 adet, 80 yaprak, çizgili, A5), kalem (5 adet, siyah uçlu kurşun kalem) (2 adet, kırmızı uçlu kurşun kalem), silgi, kalemtıraş, boya (kuru - sulu - keçeli - pastel), su kabı, resim defteri, fon kartonu, elişi kağıdı, ilkokul sözlüğü, ortaokul için; defter (3 adet, 60 yaprak, kareli, A5) (2 adet, 80 yaprak, çizgili, A5), kalem (5 adet, siyah uçlu kurşun kalem) (2 adet, kırmızı uçlu kurşun kalem), silgi, kalemtıraş, boya (kuru - sulu - keçeli - pastel), resim defteri, resim çantası, İngilizce sözlük; lise için; defter (2 adet çoklu), uçlu kalem yer alıyor. Öğrencilerimiz çeklerini alıp belirlenen mağazalardan malzemelerini alabilecekler. Öğrencilerimiz için hayırlı olsun. Kimseyi bu şehirde sahipsiz bırakmamak için çaba ve gayret sarf ettik bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. 2023-2024 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, velilerimiz ve milli eğitim camiasının değerli yöneticileri için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

"En büyük yatırım çocuklarımıza yapılan yatırımdır"

Şehzadeler Belediyesi'nin kurulduğu günden beri eğitime verdiği destekler ile önde gelen belediyelerden olduğunu kaydeden Başkan Çelik, "Her gün bir okulumuzda belediyemizin faaliyetleri söz konusudur, okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesi için. Eğitim öğretimin kalitesini artırmak için verdiğimiz ulaşım destekleri, Gençlik Merkezimizde verdiğimiz hazırlık kurslarımız, aktivitelerimizle hep eğitim ve öğretime destek olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki en büyük yatırım çocuklarımıza yapılan yatırımdır. Bu anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz."

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Işık ise memnuniyetini şöyle dile getirdi: "Gerek şahsım gerekse de ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz ve aileleri adına yapmış olduğunuz bu yardımlar için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Eksik olmayın. Bugüne kadar eğitime verdiğiniz destekler için teşekkür ediyor bundan sonra da bu desteklerin artarak devam etmesini istiyoruz."