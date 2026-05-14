Üniversite ve sanayi, "vizyon" için buluştu

Sakarya Üniversitesi'nin düzenlediği 'Bilimden Hikmete Vizyon Buluşmaları'nda, üniversite-sanayi iş birliği ve uluslararası akademik araştırmaların geleceği ele alındı. Panelde, ortak proje kültürü ve genç araştırmacıların yurt dışı deneyimlerinin önemi vurgulandı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından düzenlenen "Bilimden Hikmete Vizyon Buluşmaları" programında, üniversite-sanayi iş birliği ve uluslararası akademik araştırmaların geleceği değerlendirildi. Çevrim içi gerçekleştirilen panelde, sanayi kuruluşlarında görev yapan araştırmacıların üniversitelerle olan bağlarının güçlendirilmesi ve ortak proje kültürünün önemi vurgulandı.

Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, dekanlar ve çok sayıda akademisyenin katılımıyla gerçekleşen programda; Moscow Institute of Physics and Technology'den Prof. Dr. Susumu Tanabe, Neutec İlaç'tan Dr. Meliha Cesur ve Kordsa'dan Dr. Hatice Gökdemir konuşmacı olarak yer aldı. Programda uluslararası akademik deneyimlerini paylaşan Prof. Dr. Susumu Tanabe, ortak araştırmaların ve doktora çalışmalarının sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Tanabe, üniversitelerin uluslararası alanda rekabet edebilmesi için güçlü bir araştırma altyapısına ve yüksek akademik niteliğe sahip olması gerektiğini belirterek, genç araştırmacıların yurt dışı deneyimlerinin önemine dikkat çekti.

YÖK ve TÜBİTAK destekli projelerin üniversite-sanayi iş birliğindeki rolüne değinen Dr. Meliha Cesur, sanayide görev yapan doktora mezunu araştırmacıların üniversitelerde proje ve danışmanlık faaliyetlerinde yer almasının akademik bağları güçlendirdiğini söyledi. Özellikle TÜBİTAK 2209 projelerinin öğrencileri araştırma kültürüne yönlendirmede etkili bir araç olduğu belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
