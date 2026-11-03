Sason'da aile programında Prof. Dr. Demirbağ iletişimi anlattı, ilgi yoğundu

Batman'ın Sason ilçesinde, Prof. Dr. Ömer Demirbağ'ın konuşmacı olarak katıldığı aile programı yoğun ilgi gördü.

Sason İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisiyle başladı. Ardından konuşmacı olarak programa katılan Prof. Dr. Ömer Demirbağ, "Aile İçi İletişim" konulu konferans verdi. Konuşmasında ailenin toplumun temel yapı taşı olduğuna dikkat çeken Demirbağ, toplumsal değerlerin korunmasında aile kurumunun önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Toplumun manevi değerlerinin giderek önemsizleştirildiğini ifade eden Demirbağ, atasözleri, deyimler ve tekerlemelerin bir toplumun kültürel ve edebi mirasının önemli parçaları olduğunu söyledi. Edebiyat ve tarih üzerinden gençlerin yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını dile getiren Demirbağ, televizyon kanalları, sosyal medya ve dijital mecraların aile yapısını olumsuz etkileyebildiğine işaret etti. Gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Demirbağ, "İzlediğiniz ve okuduğunuz her şeyin arka planını görmeye çalışın, çok okuyun. Konuşmak, insanın insan olduğunu en çok belli eden davranıştır. Sözünüz hem sizi yüceltmeli hem de çevrenizi yüceltmeli. Bunun yolu da bol bol okumaktır" dedi.

Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği program, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Programın sonunda Sason Kaymakamı Furkan Başar tarafından Prof. Dr. Ömer Demirbağ'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı