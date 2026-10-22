Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sarıgöl GSB Yurdunda seramik atölyesi öğrencilerin hayal gücünü sanatla buluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıgöl GSB Yurdunda seramik atölyesi öğrencilerin hayal gücünü sanatla buluşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki GSB Yurdunda düzenlenen seramik atölyesi, üniversite öğrencilerinin hayal gücünü sanatla buluşturuyor. Atölyede seramik hamuruna şekil veren öğrenciler, dekoratif ürünler ve özgün tasarımlar hazırlayarak el becerilerini geliştiriyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı GSB Yurdunda düzenlenen seramik atölyesi, üniversite öğrencilerinin hayal gücünü sanatla buluşturuyor. Seramik hamuruna şekil veren gençler, el becerilerini geliştirirken kendi tasarımlarını da ortaya çıkarıyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sarıgöl GSB Yurdu, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunan etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen seramik atölyesinde bir araya gelen üniversite öğrencileri, seramik hamurundan dekoratif ürünler ve özgün tasarımlar hazırlıyor.

Kendi elleriyle eserler ortaya çıkarmanın heyecanını yaşayan gençler, atölyede hem keyifli vakit geçiriyor hem de seramik sanatının inceliklerini öğreniyor. Etkinlikler, öğrencilerin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerine katkı sağlarken, sabır, dikkat ve estetik bakış açılarının gelişimini de destekliyor.

Öztürk: "Gençlerimizin çok yönlü gelişimini önemsiyoruz"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, öğrencilerin akademik eğitimin yanı sıra kişisel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda da kendilerini geliştirmelerini önemsediklerini belirtti.

Yurtlarda öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli kurslar ve etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Öztürk, "İl Müdürlüğümüze bağlı tüm yurtlarımızda öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli gelişim kursları ve etkinlikler düzenliyoruz. Gençlerimizin serbest zamanlarını verimli değerlendirmelerini, yeni beceriler kazanmalarını ve sahip oldukları yetenekleri keşfetmelerini önemsiyoruz. Yurtlarımızda gerçekleştirdiğimiz sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle öğrencilerimizin sosyalleşmelerine, özgüven kazanmalarına ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tuzla'da ayakkabı fabrikasında korkutan yangın! Gece yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü

Koca fabrikada gecenin bir yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü
Şanlıurfa’da kaçak göçmen operasyonu! 61 kişi yakalandı

Bu halde bulundular! Sınırı da kaçak geçmişler
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama: Toprağa vereli 4 ay bile olmadı

Vasiyet tartışmalarına ne diyeceği merak konusuydu: İlk kez konuştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geçmişin kabusu 'kızamık' geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir

Geçmişin kabusu geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir
Asgari ücretle 9 milyonluk otomobil kullanıyor! Sırrını anlattı

Asgari ücretle 9 milyonluk otomobili var! Sırrını anlattı
Fon krizinde kritik karar! İlk 5 madde Meclis'ten geçti

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren karar! Meclis'te ilk adım atıldı
Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl 11 milyon lira ödül verilecek

Altın Portakal’da bu yılki ödül miktarı dudak uçuklattı!
İtfaiye eri bir can kurtarmak istedi! Sonrası korkunç

İntiharı engellemek isterken kabusu yaşadı
İran Basra Körfezi'nde 4 gemiyi aynı anda vurdu! Devrim Muhafızları'ndan ABD üslerine uyarı

İran 4 gemiyi aynı anda vurdu! Gemiler hâlâ yanıyor
Arda Güler kamera karşısına geçti! Konuşulan rakam inanılmaz

4,5 milyon euroluk kare!