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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla duygu dolu anlar yaşandı. Dört Eylül İlkokulu 4-F sınıfı velileri, sınıf öğretmeni Gizem Aslan Uysal'a unutamayacağı bir sürpriz hazırlayarak yıllar önce kendisine ilk okuma yazmayı öğreten öğretmeni İsa Altunkum'u sınıfa getirdi. Eski öğretmenini karşısında gören Gizem Öğretmen gözyaşlarına hakim olamadı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, yıllar sonra gerçekleşen anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Sarıgöl Dört Eylül İlkokulu 4-F sınıfı velileri, sınıf öğretmenleri Gizem Aslan Uysal'a hayatı boyunca unutamayacağı bir Öğretmenler Günü sürprizi hazırladı.

Öğretmenlerine verilebilecek en anlamlı hediyenin, onu bugünlere getiren ilk öğretmeniyle buluşturmak olduğunu düşünen veliler, Gizem Aslan Uysal'ın ilkokul öğretmeni İsa Altunkum'u okula davet etti.

4-F sınıfında ders işlendiği sırada kapının açılmasıyla içeri giren İsa Altunkum'u karşısında gören Gizem Aslan Uysal, büyük bir hayret ve mutluluk yaşadı. Yıllar önce öğrencisi olduğu sıralarda bu kez kendi öğrencileriyle birlikte öğretmenini ağırlayan Gizem Öğretmen, duygu dolu anlar yaşadı.

İki kuşak öğretmenin mutluluğu bir arada

Veliler, hazırladıkları sürprizle hem Gizem Aslan Uysal'ın hem de emekli öğretmeni İsa Altunkum'un Öğretmenler Günü'nü kutladı. Eski öğrencisini yıllar sonra öğretmen olarak kendi sınıfında gören İsa Altunkum da bu anlamlı buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Sürpriz karşısında duygularını ifade etmekte zorlanan Gizem Aslan Uysal, meslek hayatının en özel Öğretmenler Günü hediyelerinden birini aldığını belirterek velilere teşekkür etti.

Sarıgöl Dört Eylül İlkokulu'nda yaşanan bu anlamlı buluşma, öğretmenlik mesleğinin kuşaklar boyunca devam eden emek, sevgi ve vefa bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı