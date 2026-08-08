Sarıgöl Milli Eğitim Müdürü Demirtaş'tan Okul Ziyaretleri

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, ilçedeki okullarda incelemelerde bulunarak 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını yerinde değerlendirdi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Demirtaş, Atatürk Ortaokulu, Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu, Dört Eylül İlkokulu ve Hüseyin Sermin Tüfekçi Anaokulunu ziyaret etti.

Okul yöneticileriyle bir araya gelen Demirtaş, okulların fiziki durumları, devam eden bakım ve onarım çalışmaları, son üç yıla ait eğitim-öğretim istatistikleri ile öğretmen ve personel durumları hakkında bilgi aldı. Demirtaş ayrıca Okul Aile Birliği hesapları ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları konusunda okul müdürlerinden brifing aldı.

Eğitim ortamları değerlendirildi

Ziyaretler kapsamında rehberlik ve denetim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Demirtaş, eğitim ortamlarının niteliğinin artırılmasına yönelik yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında okul yöneticileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının planlı ve titiz şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çeken Demirtaş, "Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarda emeği geçen tüm yönetici ve personelimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Demirtaş'ın ilçe genelindeki okul ziyaretlerinin yeni eğitim öğretim yılı öncesinde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı