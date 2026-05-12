Haberler

Minik öğrencilerden hayvan sevgisi ve doğa bilinci mesajı

Minik öğrencilerden hayvan sevgisi ve doğa bilinci mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Drama Kursu öğrencileri, 'Hayvanlar Alemi' adlı oyunu sahneleyerek izleyicilerden tam not aldı. Minik oyuncular, doğa ve hayvan sevgisini vurgulayan başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Drama Kursu öğrencileri, yıl boyunca hazırlıklarını sürdürdükleri tiyatro gösterisini sahneleyerek izleyenlerden tam not aldı. İlkokul öğrencilerinden oluşan minik oyuncular, öğretmenleri Pınar Yalçın tarafından kaleme alınan "Hayvanlar Alemi" adlı oyunla hem eğlendirdi hem düşündürdü.

Sahnelenen oyunda, insanların doğaya ve hayvanlara karşı sergilediği duyarsız davranışlar ele alınırken, çevre bilinci ve hayvan sevgisinin önemi vurgulandı. Küçük yaşlarına rağmen başarılı performanslarıyla dikkat çeken öğrenciler, sahnedeki enerjileri ve doğal oyunculuklarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Veliler ve davetliler tarafından ilgiyle takip edilen gösteri, verdiği anlamlı mesajlarla da beğeni topladı. Drama kursu öğrencilerinin sahne performansı, sanatın çocukların gelişimindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

Tanju Özcan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı
13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında anne de tutuklandı

33 kişi tutuklanmıştı! Bir ilimizi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Akif Güleç:

çok tatlı bi şey yaa, umarım bu tür etkinlikleri çoğaltırlar, geleceğin nesli için önemli. bravo öğrencilere ve öğretmene.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Murat Türe:

aynen işte bu ülkede çocuklara bile hayvan sevgisi aşılamak zorunda kalıyoruz ama avrupa'da zaten küçükken öğretiliyo bu şeyler ve durum böyle değil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Türe:

Eskiden böyle şeyler yok muydu ya. Şimdi çocuklara hayvan sevgisi öğretiyoruz ama evde çoğu aile umursamıyor. Yine de güzel bir girişim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Pentagon açıkladı: Orta Doğu savaşının maliyeti 29 milyar dolara ulaştı

Savaşın asıl kaybedeni ABD hazinesi: İran faturası her gün kabarıyor!
Sağ gösterip sol vuruyorlar! Süper Lig devinden Muhammed Şengezer bombası

Sağ gösterip sol vuruyorlar! Süper Lig devinden Muhammed Şengezer bombası
Arda Turan hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yıldızını istiyor
Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Anderson Talisca sezonu kapadı

Kimse böyle bitmesini beklemiyordu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu