Minik öğrencilerden hayvan sevgisi ve doğa bilinci mesajı

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Drama Kursu öğrencileri, yıl boyunca hazırlıklarını sürdürdükleri tiyatro gösterisini sahneleyerek izleyenlerden tam not aldı. İlkokul öğrencilerinden oluşan minik oyuncular, öğretmenleri Pınar Yalçın tarafından kaleme alınan "Hayvanlar Alemi" adlı oyunla hem eğlendirdi hem düşündürdü.

Sahnelenen oyunda, insanların doğaya ve hayvanlara karşı sergilediği duyarsız davranışlar ele alınırken, çevre bilinci ve hayvan sevgisinin önemi vurgulandı. Küçük yaşlarına rağmen başarılı performanslarıyla dikkat çeken öğrenciler, sahnedeki enerjileri ve doğal oyunculuklarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Veliler ve davetliler tarafından ilgiyle takip edilen gösteri, verdiği anlamlı mesajlarla da beğeni topladı. Drama kursu öğrencilerinin sahne performansı, sanatın çocukların gelişimindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı