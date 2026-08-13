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Şaphane'de Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı Coşkuyla Gerçekleştirildi

Şaphane'de Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı Coşkuyla Gerçekleştirildi
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Kütahya’nın Şaphane İlçe Müftülüğü tarafından 2026 yılı yaz dönemi Yaz Kur’an kurslarının kapanış programı düzenlendi.

Kütahya'nın Şaphane İlçe Müftülüğü tarafından 2026 yılı yaz dönemi Yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi.

Kocaseyfullah Camii'nde gerçekleştirilen programa İlçe Kaymakamı Davut Boztaş, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Programda çocukların neşesine ortak olan katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı etkinlikleri ilgiyle takip etti.

İlçe Müftüsü Yasin Kara, programın açılış konuşmasında katılımcılara teşekkür ederek çocukların Allah'ın başta anne ve babalarına emaneti olduğunu ifade etti. Kara, çocukların doğru inanç ve davranışları kazanmaları adına camilerde buluşmalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

İlçe Kaymakamı Davut Boztaş ise yaptığı konuşmada, ülkenin geleceği olan çocukların İslam'ın değerleriyle yetişmesinin ülke ve millet açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Programda öğrenciler öğrendikleri sure, dua ve ilahileri okuyarak katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. İlçe Müftüsü Yasin Kara'nın yaptığı dua, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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