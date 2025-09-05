Sanofi Çalışanları Çocuklarıyla İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek Oldu

SANOFİ Türkiye çalışanlarının çocukları, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye kolileri hazırladı. Hazırlanan kutular, Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) aracılığıyla devlet koruması altındaki çocuklara ulaştırıldı.

'Okula Geri Dönüş' temasıyla düzenlenen etkinlikte Sanofi çalışanlarının çocukları, ihtiyaç sahibi öğrenciler için bir araya geldi. Çocuklar, yeni eğitim yılının başlamasından hemen önce devlet koruması altındaki öğrenciler için kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye kutuları hazırladı.

'Biri senin için, biri arkadaşın için' mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikte paylaşmanın ve dayanışmanın önemi vurgulandı. Çocukların, kendi okul hazırlıklarını tamamlarken aynı zamanda tanımadığı bir arkadaşına destek olmanın mutluluğunu yaşadığı aktarıldı.

Bu iş birliği sayesinde ihtiyaç sahibi çocukların, yeni eğitim-öğretim yılına aldıkları armağanla güzel bir başlangıç yapmaları hedeflendi.